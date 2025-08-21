In Frecciarossa senza ulteriori costi rispetto all’abbonamento alla carta "Tutto Treno", Assoutenti esulta: "Grande risultato per i pendolari liguri"

"Importante risultato in favore dei pendolari liguri ottenuto grazie ad un’azione congiunta delle associazioni dei consumatori, in primo luogo Assoutenti, della Regione Liguria e di Trenitalia". Si apre con queste parole la nota diffusa da Assoutenti Liguria che annuncia novità per i pendolari dei treni.

"Con l’obiettivo di non far gravare sui pendolari la sostituzione dei Frecciabianca (ormai vetusti e non più in grado di circolare) con i Frecciarossa, unica alternativa possibile visto l’imminente rinnovo del contratto intercity che non consente di utilizzare questo tipo di soluzione - si legge ancora nella nota - si è riusciti ad ottenere per la prima volta in Italia, anche se in via sperimentale fino alla fine di ottobre, la possibilità che i viaggiatori in possesso della carta 'Tutto treno' possano accedere ai Frecciarossa, che ricordiamo è un treno a mercato, senza aggiungere un euro".

"Resta aperto tuttavia il problema della fermata strategica di Sarzana, che chiediamo venga assolutamente mantenuta, e in tal senso lavoreremo nei prossimi giorni per scongiurare la sua eliminazione", concludono da Assoutenti.