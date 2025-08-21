Ponte Pertini della Darsena, riaprirà da venerdì a domenica in previsione dell'arrivo dei crocieristi

Sarà riaperto venerdì 22 agosto alle 15:00 e nuovamente chiuso da lunedì 25 agosto alle 8:00 fino al 29 agosto.
Il ponte Pertini della Darsena chiuso da lunedì scorso per interventi di manutenzione programmata riaprirà quindi da domani per agevolare il traffico pedonale, anche in previsione dell’arrivo di crocieristi nel fine settimana.
"Gli orari potranno subire lievi variazioni per motivi tecnici - spiegano dall'Autorità di Sistema Portuale -
Durante i lavori sarà sempre garantito il passaggio ai natanti da diporto, alla pesca professionale e alle altre attività nautiche presenti nella darsena".