Viola il divieto di avvicinamento presentandosi a casa dell'ex compagna: arrestato dalla squadra mobile

La Polizia di Stato di Savona ha arrestato un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti.

L’uomo, un quarantaseienne di origini straniere, martedì è stato sorpreso in flagranza di reato per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, disposto tre giorni prima, alla convivente, una cittadina italiana con cui aveva avuto una relazione.

L’attività investigativa ha preso avvio nei primi giorni di agosto, a seguito della segnalazione della donna che aveva denunciato reiterate violenze e maltrattamenti da parte del convivente. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno consentito di raccogliere riscontri in ordine ai ripetuti episodi di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi tra marzo e agosto di quest’anno ai danni della donna e, alla luce degli elementi raccolti, il 16 agosto scorso l’Autorità giudiziaria ha emesso a carico dell’uomo, un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento (DAPO) alla vittima, eseguita immediatamente dalla stessa Squadra Mobile.

Per evitare che l’uomo potesse riavvicinare la donna, i poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile hanno monitorato gli spostamenti della stessa tra la sua abitazione e il posto di lavoro e nell’ambito di questi servizi mirati, volti alla tutela della persona offesa, l’uomo è stato sorpreso mentre cercava di avvicinare la donna nella sua abitazione e lo hanno arrestato in flagranza di reato.

Durante il processo per direttissima, l’Autorità giudiziaria, ieri, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, notificata dalla Squadra Mobile. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato al carcere di Genova-Marassi.

La Questura precisa che "i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile".