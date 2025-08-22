Il grazie di un cittadino ai Carabinieri di Albisola: "Lavoro non facile, svolto con professionalità anche in momenti difficili come l'estate"

Riceviamo e pubblichiamo da un lettore.

"Un ringraziamento speciale ai Carabinieri della Stazione di Albisola Superiore.

Nel giorno di Ferragosto, mentre molti godevano del meritato riposo al mare, i Carabinieri di Albisola Superiore erano al lavoro, instancabili, per garantire la tutela e l'ordine pubblico.

Voglio esprimere la mia gratitudine al capo pattuglia e a tutti i componenti della stazione per il loro impegno e dedizione. Il pensiero va a tutti i lavoratori di ogni genere e settore in particolare alle Forze dell'ordine.

Presidiare un territorio ampio come il nostro, che si quadruplica durante la stagione estiva per l'arrivo dei turisti, non è facile. Eppure, i Carabinieri di Albisola Superiore Savona lo fanno con professionalità e dedizione.

Grazie davvero per il vostro lavoro, che spesso passa inosservato ma è fondamentale per la nostra sicurezza e tranquillità.

Paolo Siccardi".