 / Al Direttore

Al Direttore | 22 agosto 2025, 15:51

Il grazie di un cittadino ai Carabinieri di Albisola: "Lavoro non facile, svolto con professionalità anche in momenti difficili come l'estate"

"Un lavoro fondamentale, spesso inosservato"

Il grazie di un cittadino ai Carabinieri di Albisola: &quot;Lavoro non facile, svolto con professionalità anche in momenti difficili come l'estate&quot;

Riceviamo e pubblichiamo da un lettore.

"Un ringraziamento speciale ai Carabinieri della Stazione di Albisola Superiore.

Nel giorno di Ferragosto, mentre molti godevano del meritato riposo al mare, i Carabinieri di Albisola Superiore erano al lavoro, instancabili, per garantire la tutela e l'ordine pubblico.

Voglio esprimere la mia gratitudine al capo pattuglia e a tutti i componenti della stazione per il loro impegno e dedizione. Il pensiero va a tutti i lavoratori di ogni genere e settore in particolare alle Forze dell'ordine. 

Presidiare un territorio ampio come il nostro, che si quadruplica durante la stagione estiva per l'arrivo dei turisti, non è facile. Eppure, i Carabinieri di Albisola Superiore Savona lo fanno con professionalità e dedizione.

Grazie davvero per il vostro lavoro, che spesso passa inosservato ma è fondamentale per la nostra sicurezza e tranquillità. 

Paolo Siccardi".

Lettera firmata

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium