Rocchetta di Cengio(SV): tutto pronto per la Festa del Moco delle Valli della Bormida di domenica 24 agosto

Domenica 24 agosto 2025, Rocchetta di cengio ospita una nuova edizione della Festa del Moco delle Valli della Bormida, dedicata a uno dei legumi più antichi e identitari del territorio, oggi tutelato come Presidio Slow Food.

La manifestazione nasce da un progetto della Condotta Slow Food Alta Valle Bormida, avviato nel 2011 per recuperare il moco, riportandolo nei campi, nelle cucine e sulle tavole locali. Un’iniziativa che rappresenta una concreta azione di tutela della biodiversità e delle tradizioni contadine.

La giornata sarà un’occasione per assaporare il moco in tante gustose declinazioni, insieme ad altri prodotti frutto del lavoro di recupero della Condotta, come la zucca di Rocchetta (inserita nell’Arca del Gusto) e l’aglio orsino. Un evento che invita a riscoprire il legame tra uomo e natura, tra cucina e territorio.

Questo il programma della giornata:

Ore 9.30 – Passeggiata botanica con Laura Brattel

Forager e guida ambientale escursionistica, Laura accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle erbe spontanee del territorio. Un percorso ad anello (dalle 9.30 alle 11.30) con partenza e arrivo presso l’area eventi, per imparare a riconoscere piante commestibili, officinali, ma anche quelle da evitare.

Al termine, una breve lezione sulle tradizioni culinarie legate alle erbe selvatiche e un piccolo assaggio “selvatico”.

Partecipazione gratuita su prenotazione: 347 5946213

Ore 10.00 – Visita guidata al Giardino di Prince

Un viaggio tra profumi, aromi e tradizioni nel suggestivo Giardino di erbe aromatiche. Un’occasione unica per scoprire i rimedi naturali delle nostre antenate, tramandati nel tempo.

La visita sarà replicata anche alle ore 17.00.

Prenotazione obbligatoria: 347 5946213

Dalle ore 12.00 – Pranzo al PalaZucca

Aperto il nuovo PalaZucca, con menù alla carta a base di prodotti dei Presìdi Slow Food e dell’Arca del Gusto.

Piatti imperdibili:

Risotto al pesto di aglio orsino, coltivato dalla comunità del cibo

Zuppa e vellutata di moco, regine della giornata

Info e prenotazioni: 347 5946213

Pomeriggio – Laboratorio per bambini “Piccole mani in pasta”

Un’attività didattica e creativa per bambini e genitori, con la preparazione di una ricetta a base di moco, per sensibilizzare sull’uso dei legumi in cucina.

Il laboratorio è a cura dello staff Slow Food Alta Valle Bormida APS e realizzato da La Magica Torteria, un team di ingegneri con la passione per l’arte dolciaria.

Prenotazioni: 347 5946213

Dalle ore 15.00 – Cucina di strada & tradizioni contadine

Per tutto il pomeriggio saranno servite panissa e farinata preparate con farina di moco macinata a pietra.

Seguirà la dimostrazione di trebbiatura e battitura del moco, coltivato dalle aziende agricole del Presidio Slow Food, a cura dell’Azienda Agricola Gallesio di Saliceto.

Ore 21.00 – Concerto all’ombra della torre saracena

La serata si chiude con il concerto gratuito di Andrea e la sua fisarmonica, in uno dei luoghi più suggestivi del borgo.

Per informazioni e prenotazioni: 347 5946213