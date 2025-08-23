Limone Piemonte – “Libri da Gustare”: grande successo per il concerto “Da me a De André” con i sanremesi Christian Gullone e Marko Kurtinovic

La rassegna “Libri da Gustare”, organizzata dall’Associazione Culturale Ristoranti della Tavolozza e diretta da Claudio Porchia, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e il sostegno del Grand Hotel Principe, ha registrato ancora una volta un notevole successo.

Un pubblico numerosissimo ha gremito il Teatro “Alla Confraternita” per assistere allo spettacolo “Da me a De André”, un raffinato recital che ha visto protagonisti il cantante Christian Gullone e il musicista Marko Kurtinovic.

La serata, condotta da Claudio Porchia, è stata un autentico omaggio alla grande canzone d’autore italiana. In un intreccio di musica e parole, i due artisti hanno guidato il pubblico in un viaggio che ha alternato brani originali a capolavori di maestri come Fabrizio De André, Rino Gaetano, Francesco De Gregori, Brunori Sas e Franco Battiato. Un percorso sonoro e poetico che ha toccato temi sociali, riflessioni intime, sogni e disincanto, confermando il potere delle parole quando si trasformano in canzoni: emozionare e parlare all’anima.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per ascoltare in anteprima “Pancia Piena”, il nuovo brano di Christian Gullone – già semifinalista nazionale al prestigioso Premio De André – e alcuni estratti del lavoro discografico di Marko Kurtinovic, “Amici lontani”.

L’album, prodotto da Utopia Music e Villa Citera Social Record Lab di Sanremo, nasce da un progetto promosso dall’associazione Ancora in collaborazione con il Comune di Sanremo e Utopia Music.

I lunghi applausi e le numerose richieste di bis hanno prolungato il concerto fino a due ore, trasformandolo in un evento capace di unire memoria, creatività contemporanea e il fascino senza tempo dei grandi cantautori italiani. Un ulteriore successo per Christian Gullone, giunto alla sua terza partecipazione alla rassegna “Libri da Gustare”.

Questo i prossimi appuntamenti:

Sabato 23 agosto – ore 21.00 | Piazza San Sebastiano

"Aspettando la Vuelta" – con Christian Gullone, Tiziano Riverso e Claudio Porchia

In attesa dell’arrivo della Vuelta a España a Limone, il festival dedica una serata speciale al ciclismo, tra passione, arte e divertimento. Christian Gullone porta sul palco le sue canzoni, mentre il noto cartoonist Tiziano Riverso animerà il pubblico con le sue vignette dal vivo, pungenti e ironiche. A condurre la serata sarà il giornalista Claudio Porchia, per una narrazione leggera e brillante che celebra lo sport come linguaggio universale e la bici come metafora di libertà, fatica e bellezza.

Martedì 26 agosto – ore 17.30 | Sala incontri del Limone Palace

"L’eleganza dell’Aperitivo: storia, stile e galateo" con Barbara Ronchi della Rocca

Chiudiamo il festival con un incontro elegante e sorprendente, guidato da Barbara Ronchi della Rocca, esperta di stile e galateo. Protagonista dell’appuntamento è uno dei riti più amati della tradizione italiana: l’aperitivo. Dai grandi classici come il Negroni e l’Americano alle tendenze contemporanee della mixology, passando per le buone maniere e i piccoli gesti che fanno la differenza. Un’occasione per riscoprire il piacere della convivialità con grazia e leggerezza, brindando insieme alla cultura e alla bellezza delle cose fatte bene.





Per informazioni:

A.T.L. Azienda Turistica Locale CUNEESE - I.A.T. di Limone Piemonte

Via Roma, 30 - LIMONE PIEMONTE Tel.+39.0171.925281 E-mail: iat@limonepiemonte.it

Sito web: www.limoneturismo.it





Grand Hotel Principe

Via Genova, 45 12015 Limone Piemonte CN Telefono: 0171 92389 - info@grandhotelprincipe.com





Limone Palace

Piazza Risorgimento, 10 12015 Limone Piemonte (CN) 0171-926965 - info@limonepalace.com





Associazione Ristoranti della Tavolozza Mail: segreteria@ristorantidellatavolozza.it

