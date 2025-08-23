Meteo, al mattino ampie schiarite su tutta la Liguria

Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 23 aprile, a cura di Limet Liguria.

Un’estroflessione anticiclonica tenta di farsi spazio sull’Italia centro-settentrionale; nel frattempo, tuttavia, una lieve ondulazione renderà nuovamente instabile l’atmosfera, portando a rovesci sparsi e disorganizzati sulla Liguria nel corso del weekend.

Cielo e Fenomeni:

Prima parte della giornata che sarà caratterizzata da ampie schiarite su tutta la regione, con solo qualche cumulo in transito. Dalle ore centrali generale aumento della nuvolosità, con possibile sviluppo di precipitazioni anche a carattere di temporale isolato e disorganizzato, più probabile tra Savonese e Genovesato (specialmente interno), Alpi Liguri ed Appennino di Levante; non si escludono comunque isolati rovesci altrove

Venti:

Deboli, al più moderati a regime di brezza su tutta la regione.

Mari:

Poco mosso su tutti i settori, mosso al largo.

Temperature:

Generalmente stazionarie, minime lieve in aumento nell’interno.

Costa: Min: +17°C/+22°C – Max: +24°C/+26°C.

Interno: Min: +9°C/+18°C – Max: +19°C/+26°C.