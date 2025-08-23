La natura selvaggia del Finalese protagonista a Feglino: martedì 26 agosto le proiezioni con l'Associazione Celesia

Dopo le riuscitissime serate a Pia e Varigotti, la natura del territorio torna in scena martedì 26 agosto, a Feglino.

In piazza delle Contrade, alle ore 21:00, l'Associazione Emanuele Celesia propone una serata speciale con la proiezione del video “Animali selvatici del Finalese ripresi nel loro ambiente naturale (agosto 2024 - giugno 2025)”, realizzato da Antonio Narice.

Un evento che si discosta dalle consuete proposte storico-artistiche dell'associazione che per la prima volta viene svolto anche nel centro dell'entroterra noto per l'outdoor. Le fotografie, tutte inedite, offriranno l’occasione di immergersi nella vita quotidiana della fauna del territorio. Dalle immagini del lupo alla presenza discreta della martora, dall’istrice alla poiana fino alla volpe, ogni scatto racconterà gli animali nel loro ambiente naturale, tra boschi, colline e radure, senza artifici né barriere.

L’esperienza sarà arricchita anche dall’ascolto dei suoni della natura: i richiami dei rapaci e i vocalizzi notturni della volpe accompagneranno il pubblico in un percorso sensoriale capace di restituire tutta la ricchezza di un ecosistema vicino e al tempo stesso poco conosciuto.