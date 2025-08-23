Per l'Oratorio de' Disciplinanti un 2025 ricco di eventi: al centro il valore culturale e umano dell'incontro

Un calendario fitto di iniziative che ha messo in dialogo linguaggi diversi, mantenendo sempre al centro il valore culturale e umano dell’incontro.

Il 2025 è stato un anno straordinariamente ricco di eventi per l’Oratorio de’ Disciplinanti, un luogo che ha saputo trasformarsi ancora una volta in un crocevia vivo di arte, musica, riflessione sociale e innovazione tecnologica.

Commenta la Vice Sindaco con delega a Turismo, Eventi ed Istruzione Maura Firpo : «È nostra volontà incrementare l’utilizzo dello spazio organizzando visite guidate alla Collezione Permanente per istituti scolastici e turisti e organizzare un ciclo di incontri-eventi dedicati alla promozione dell’Arte Contemporanea e del nostro magnifico territorio. Possiamo dire con orgoglio che l’Oratorio de’ Disciplinanti nel 2025 ha confermato il suo ruolo non solo come spazio espositivo, ma come luogo vivo di cultura, relazione, sperimentazione e memoria».

Racconta il curatore Daniele Decia: «Abbiamo inaugurato la stagione con la mostra Canzoni di fuga e di speranza, dedicata ai 35 anni di carriera degli Yo Yo Mundi, storica band folk-rock italiana nata ad Acqui Terme nel 1988. Un omaggio a una realtà musicale che ha saputo coniugare ricerca sonora, impegno civile e radici popolari.

La mostra è stata allestita in occasione della sessione invernale del Finale Music Festival, rassegna che valorizza la musica d’autore e l’identità musicale del nostro territorio.

A seguire, abbiamo avuto l’onore di ospitare il lavoro di Ivano Anaclerio Antonazzo, artista noto per le sue opere profondamente legate ai temi del tempo e del rapporto con la natura. La sua mostra ha riscosso grande interesse e ha visto una partecipazione calorosa, anche grazie alla performance inaugurale nella sala d’ingresso dell’Oratorio, dove suoni, voce e danza si sono fusi in un momento di forte impatto emotivo e visivo.

Un altro momento importante è stato segnato dall’arrivo di Eurominiprotopack, una storica mostra itinerante nata nel 1969 grazie agli artisti John Berry, Roy Grayson, Mauro Kunst e Brian Yale. L’esposizione, di rilevanza internazionale, esplora l’arte concettuale e il design industriale attraverso l’uso creativo di scatole e imballaggi. Un dato su tutti: una delle opere presentate è oggi parte della collezione permanente della Tate Modern di Londra.

Abbiamo poi esplorato nuovi linguaggi con Picture of You, un’esperienza immersiva in realtà aumentata che ha dato nuova vita alle fotografie di Henry Ruggeri, grande fotografo italiano della scena musicale internazionale. Le sue immagini, capaci di catturare l’energia dei grandi concerti, sono state accompagnate dalla narrazione del compianto Massimo Cotto, giornalista e voce storica della musica italiana, che ci ha lasciato in eredità un racconto autentico e appassionato».