Limone Piemonte – “Libri da Gustare”: grande successo per lo spettacolo Aspettando la Vuelta con Claudio Porchia, Tiziano Riverso, Christian Gullone e Marco Kurtinovic (FOTO)

L’appuntamento Aspettando la Vuelta organizzato dal Comune di Limone ha tenuto il pubblico incollato per oltre due ore e mezza con un ritmo incalzante, leggero e divertente. Sul palco, il giornalista Claudio Porchia ha guidato lo spettacolo con ironia e passione, raccontando aneddoti curiosi e storie avvincenti legate al mondo del ciclismo e delle grandi corse a tappe, dalla Vuelta a España al Giro d’Italia.

La musica ha avuto un ruolo centrale grazie al duo Christian Gullone e Marco Kurtinovic, che hanno eseguito con intensità e bravura brani della tradizione cantautorale italiana, conquistando il pubblico dopo il successo ottenuto la sera precedente al Teatro della Confraternita.

Accanto alla musica e ai racconti, lo sguardo ironico e graffiante del cartoonist Tiziano Riverso ha arricchito la serata: dalle vignette dedicate all’arrivo della Vuelta a Limone, fino ai disegni ispirati dalle canzoni e alle caricature realizzate in diretta per gli spettatori.

Un dialogo creativo che ha reso il pubblico non solo spettatore, ma vero protagonista della serata. Oltre 500 persone, sfidando il freddo, hanno gremito la piazza, partecipando con entusiasmo alle domande del conduttore e portando a casa come ricordo un disegno o una caricatura.

L’evento ha trasformato Limone Piemonte in un palcoscenico a cielo aperto, celebrando la bicicletta come simbolo universale di libertà, fatica e bellezza. Tra racconti inediti, citazioni dai film di Vittorio De Sica, battute brillanti e grandi classici dei cantautori italiani, la serata ha intrecciato sport e cultura, musica e satira, confermando ancora una volta la forza del ciclismo come metafora di vita e linguaggio capace di unire tutti.

La rassegna “Libri da Gustare”, organizzata dall’Associazione Culturale Ristoranti della Tavolozza e diretta da Claudio Porchia, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e il sostegno del Grand Hotel Principe, si avvia alla conclusione con un ultimo, atteso appuntamento.

Martedì 26 agosto, alle ore 17.30, nella sala incontri del Limone Palace, sarà protagonista Barbara Ronchi della Rocca con la conferenza “L’eleganza dell’Aperitivo: storia, stile e galateo”.

Un incontro raffinato e sorprendente, guidato da una delle maggiori esperte italiane di stile e buone maniere, che condurrà il pubblico alla scoperta di uno dei riti più amati e iconici della nostra tradizione: l’aperitivo.

Dai grandi classici intramontabili, come il Negroni e l’Americano, fino alle nuove tendenze della mixology, senza dimenticare il fascino discreto delle regole di galateo: piccoli gesti che sanno trasformare un semplice brindisi in un momento di vera eleganza.

Sarà un’occasione per riscoprire il piacere della convivialità, con leggerezza e stile, brindando insieme alla cultura, alla bellezza e alle cose fatte con cura.

Per informazioni:

A.T.L. Azienda Turistica Locale CUNEESE - I.A.T. di Limone Piemonte

Via Roma, 30 - LIMONE PIEMONTE

Tel.+39.0171.925281 E-mail: iat@limonepiemonte.it

Sito web: www.limoneturismo.it



Grand Hotel Principe

Via Genova, 45 12015 Limone Piemonte CN

Telefono: 0171 92389 - info@grandhotelprincipe.com



Limone Palace

Piazza Risorgimento, 10 12015 Limone Piemonte (CN)

0171-926965 - info@limonepalace.com



Associazione Ristoranti della Tavolozza

Mail: segreteria@ristorantidellatavolozza.it