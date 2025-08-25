Finale, ruba un portafogli e tenta la fuga: fermato dalla polizia locale nel centro di Marina

Intervento movimentato della Polizia locale di Finale Ligure nel pieno centro di Marina, nella giornata di domenica 24 agosto.

Gli agenti del comando di via Ghiglieri sono stati chiamati a rintracciare e fermare l’autore di un furto avvenuto ai danni di un commerciante, al quale era stato sottratto il portafogli.

L'autore del gesto, un 25enne nordafricano, alla vista degli agenti ha tentato una fuga precipitosa per le vie del centro, travolgendo anche un passante. Fortunatamente la persona colpita non ha riportato gravi conseguenze.

La corsa del giovane è terminata nei pressi della vicina caserma della Guardia di Finanza, dov'è stato raggiunto e bloccato dagli uomini del comando finalese.

Condotto presso gli uffici della Polizia Locale in via Ghiglieri, il venticinquenne è stato successivamente trasferito in Questura per il fotosegnalamento e la completa identificazione. Al termine delle procedure, è stato denunciato a piede libero per furto.