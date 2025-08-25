 / Cronaca

Cronaca | 25 agosto 2025, 16:15

Savona, auto parcheggiate in doppia fila in via Sormano, sette bus di Tpl Linea bloccati e incolonnati nel traffico

La scena ripresa dal video di una savonese; nel traffico bloccato anche gli automobilisti

Savona, auto parcheggiate in doppia fila in via Sormano, sette bus di Tpl Linea bloccati e incolonnati nel traffico

Tre auto parcheggiate in doppia fila bloccano sette bus di Tpl. Sette mezzi, pazientemente incolonnati uno dietro l’altro in via Sormano, con tanto di passeggeri a bordo. È successo questa mattina e la lunga coda è stata immortalata dal video di una savonese, corredato da commenti allibiti.

A bloccare i mezzi, riferisce l'azienda, sono state tre auto parcheggiate in doppia Fila, due su un lato e una sull'altro. All’incolonnamento avrebbe contribuito anche il fatto che oggi, 25 agosto, fosse giorno di mercato e quindi via Paleocapa fosse chiusa.

Fatto sta che i savonesi si sono trovati i sette mezzi in fila da via Sormano fino all’accesso al ponte sul torrente Letimbro, dalla Provincia. Agli automobilisti non è rimasto altro da fare che aspettare pazientemente che il traffico si sbloccasse.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium