Savona, auto parcheggiate in doppia fila in via Sormano, sette bus di Tpl Linea bloccati e incolonnati nel traffico

Tre auto parcheggiate in doppia fila bloccano sette bus di Tpl. Sette mezzi, pazientemente incolonnati uno dietro l’altro in via Sormano, con tanto di passeggeri a bordo. È successo questa mattina e la lunga coda è stata immortalata dal video di una savonese, corredato da commenti allibiti.

A bloccare i mezzi, riferisce l'azienda, sono state tre auto parcheggiate in doppia Fila, due su un lato e una sull'altro. All’incolonnamento avrebbe contribuito anche il fatto che oggi, 25 agosto, fosse giorno di mercato e quindi via Paleocapa fosse chiusa.

Fatto sta che i savonesi si sono trovati i sette mezzi in fila da via Sormano fino all’accesso al ponte sul torrente Letimbro, dalla Provincia. Agli automobilisti non è rimasto altro da fare che aspettare pazientemente che il traffico si sbloccasse.