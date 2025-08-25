 / Cronaca

25 agosto 2025, 20:25

Savona, un uomo trovato morto sotto il ponte di Corso Vittorio Veneto, l'allarme lanciato da un passante

Sul posto i Vigili del fuoco, il 118 e la Croce Rossa. Sono stati allertati i Carabinieri

E' stato un passante ad avvisare i soccorritori, dopo aver visto un uomo riverso,  nel greto del torrente Letimbro, dal ponte tra Corso Vittorio Veneto e corso Viglienzoni. All'arrivo dei soccorritori l'uomo sarebbe stato già deceduto.

Si pensa ad un probabile gesto volontario ma non ci sono ancora certezze sulla dinamica dei fatti, se la caduta nel greto del torrente sia avvenuta dal ponte su Corso Vittorio Veneto o dal muro sul torrente di Corso Viglienzoni.

Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118, la Croce Rossa e sono stati allertati i Carabinieri.

Luciano Parodi-Elena Romanato

