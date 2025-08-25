Finale Ligure, terminati i restauri l'antico Polittico di San Lazzaro: l'opera torna alla comunità di Gorra

Un’opera d’arte del XVI secolo, un frammento prezioso della memoria religiosa e civile di una comunità, torna alla comunità che ne ha convintamente promosso il recupero.

Martedì 26 agosto, alle ore 21, la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo di Gorra ospiterà la presentazione del restauro del Polittico di San Lazzaro, un capolavoro la cui realizzazione è attribuita a Bartolomeo Botoneri da Cherasco, pittore noto anche per il ciclo della Passione nella chiesa di San Fedele di Albenga.

Il polittico raffigura san Lazzaro, simbolo della sofferenza e della speranza cristiana, accanto a san Bartolomeo, apostolo titolare della parrocchia e patrono della frazione. La sua originaria collocazione era la cappella di San Lazzaro, adiacente a un antico lazzaretto con ospedale. Non a caso, la ricerca storica legata al restauro si è concentrata sugli archivi dell’ospedale, conservati presso la diocesi, offrendo nuovi spunti sulla funzione devozionale e sociale di questo manufatto.

Il restauro, promosso dalla comunità parrocchiale di Gorra e durato quasi tre anni, si è reso indispensabile per arrestare i gravi danni causati dall’umidità, che stava compromettendo in maniera irreversibile sia le tavole lignee sia la pellicola pittorica. Grazie a un intervento tecnico meticoloso, l’opera è stata restituita alla sua leggibilità, preservandone i dettagli cromatici e figurativi.

La serata di presentazione sarà l’occasione per ripercorrere non solo le fasi del lavoro, ma anche il significato più profondo di questo recupero. Interverranno don Simone Ghersi, arciprete della parrocchia, Castore Sirimarco, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi e del progetto Formae Lucis, gli storici dell’arte Simone Bergallo e Anna Marchini e il restauratore Giorgio Gavaldo, che illustrerà nel dettaglio le tecniche utilizzate e le difficoltà incontrate.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.