Si ribalta con l'auto nelle curve di Capo Noli, intervento dei vigili del fuoco: un ferito al Santa Corona

Questo pomeriggio, poco prima delle 16:30, i Vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure sono intervenuti sulla via Aurelia, in corrispondenza delle curve di Capo Noli, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura.

All’arrivo della squadra, il conducente era già stato preso in carico dall'automedica del 118 e trasportato sull'ambulanza della Croce Bianca di Noli in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a rimettere l’auto, che si trovava ribaltata su un fianco, nella posizione di sicurezza e a mettere in sicurezza lo scenario.

Il traffico lungo la statale ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.