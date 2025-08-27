Mattia Michele Patuto porta Cairo sul podio agli Europei di nuoto per salvamento

Una gioia tutta cairese arriva dalla Polonia: Mattia Michele Patuto, giovane talento della Rari Nantes Cairo Montenotte Acqui Terme, ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella 4x50m ostacoli M - Youth, durante la seconda giornata dei Campionati Europei Lifesaving e Surflifesaving.

La manifestazione, in corso di svolgimento, vede la partecipazione di oltre trecento atleti provenienti da più di venti nazioni. Le gare in piscina si disputano alla "Floating Arena" di Stettino fino a mercoledì 27 agosto, mentre da giovedì 28 le competizioni si sposteranno sulle spiagge di Międzyzdroje per le prove in mare, che prenderanno il via venerdì 29 e si concluderanno domenica 31 agosto.

Le nazionali italiane "Open" e "Youth" di nuoto per salvamento sono composte da ventiquattro atleti azzurri. Tra di loro, oltre a Mattia Michele Patuto, figurano altri due portacolori della Rari Nantes Cairo Montenotte Acqui Terme: Nikki Pregliasco e Matteo Pizzorno. La medaglia conquistata da Patuto rappresenta un importante riconoscimento per il giovane cairese e un brillante inizio per l’avventura azzurra in questi campionati europei.

"Un grande successo sportivo frutto del lavoro e della costanza quotidiana, oltre che un grande orgoglio per la nostra Comunità - commenta l’assessore allo Sport Marco Dogliotti, a nome dell’amministrazione comunale -. A lui e tutto lo staff della Rari Nantes Cairo Montenotte Acqui Terme fanno i nostri complimenti e un grande “in bocca al lupo” per il proseguimento della competizione".