La psichiatria perde Vittorio Valenti, per anni a capo del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze della Asl2

E' morto Vittorio Valenti, per anni a capo del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze della Asl 2 . Laureato in Medicina e Chirurgia a Genova, specializzato in psichiatria e psicoterapia, ha iniziato la sua attività a Savona negli anni Ottanta. Nel 1990 è stato responsabile del nucleo strutture intermedie a Pietra Ligure e, successivamente, primario del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Savona. Nel 1998 è diventato diretore della Struttura Complessa di Assistenza Psichiatrica Territoriale dell’Asl 2, diventando un punto di riferimento per lo sviluppo dei servizi di salute mentale. Durante la sua dirigenza sono nate struttura residenziali psichiatriche come Villa Bugna, a Savona, e quella di Villa Livi all’ospedale Santa Corona a Pietra Ligure, per fornire ai giovani un progetto alternativo alle comunità terapeutiche.

E' stato professore a contratto nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche all'Università di Genova.

La camera ardente, aperta dalle 7,30 alle 19,30 sarà allestita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; le esequie saranno sabato alle ore 10 nel Tempio crematorio di Savona.