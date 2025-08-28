Lavori straordinari sulla linea Savona-Alessandria: modifiche alla circolazione dei treni dal 3 al 14 settembre

Da mercoledì 3 a domenica 7 settembre la circolazione ferroviaria sulla linea Alessandria-Acqui Terme-Savona subirà importanti modifiche a causa di lavori di manutenzione straordinaria. Gli interventi, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, interesseranno in particolare la tratta tra le stazioni di Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo e prevedono il ripristino e la manutenzione di opere d’arte quali tombini, basamenti, muri di contenimento, oltre alla linea elettrica.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, i treni tra Acqui Terme e Savona saranno cancellati e il servizio sarà sostituito da bus dedicati messi a disposizione da Regionale Piemonte. I bus sono accessibili con un regolare biglietto o abbonamento ferroviario, ma i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio e i tempi di percorrenza possono variare in funzione del traffico stradale. Non è consentito il trasporto di biciclette, mentre gli animali sono ammessi solo se si tratta di cani guida.

Successivamente, da lunedì 8 a domenica 14 settembre, alcuni treni della linea Alessandria-Acqui Terme-Savona subiranno modifiche di orario, sempre per consentire interventi programmati lungo la tratta.

L’interruzione temporanea del servizio ferroviario e le variazioni successive si rendono necessarie per garantire la sicurezza e la piena efficienza dell’infrastruttura, vista la complessità dei lavori e l’importanza della linea per il collegamento tra Piemonte e Liguria.