Cronaca | 29 agosto 2025, 11:06

Dego, tir in panne in località Noceto: strada chiusa alcune ore

Il mezzo, con targa straniera e carico di rottami destinati a un’azienda situata a valle, ha visto rinviato lo scarico; mentre l’autista cercava un parcheggio, si è infilato in una zona impervia

Foto tratta dal gruppo &quot;Sei di Dego se…&quot;, pubblicata da Mauro Baldi

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 - la strada è stata riaperta a senso unico alternato.

Strada temporaneamente chiusa in località Noceto a Dego, lungo la via che porta alla frazione di Santa Giulia, a causa di un tir fermo sulla carreggiata. Il mezzo, con targa straniera e carico di rottami destinati a un’azienda situata a valle, pare sia rimasto bloccato a causa di un guasto

Lo scarico, inizialmente previsto in mattinata, è stato posticipato di alcune ore. Per attendere, l’autista ha cercato un parcheggio, ma si è infilato in una zona piuttosto impervia, rimanendo fermo. Sul posto è atteso l’intervento di un meccanico per riparare il guasto e permettere la ripresa del viaggio.

Graziano De Valle

