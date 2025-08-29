Mareggiata intensa in arrivo sulle coste di ponente: libeccio e onde fino a 4 metri

Arpal ha emesso oggi il bollettino di vigilanza per la Regione Liguria, segnalando condizioni di instabilità che favoriranno lo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche significativi. I fenomeni saranno più probabili nel pomeriggio sul centro della regione, estendendosi in serata al levante. Si conferma una bassa probabilità di temporali forti, con possibili fulmini e danni puntuali dovuti a raffiche isolate di vento.

Le temperature registrate segnano una minima di 7,7°C a Poggio Fearza (Montregroso Pian Latte) e una massima di 27,7°C a Dolcedo. I venti soffieranno da Sud-Sudest, fino a forti sui crinali del centro-levante dal pomeriggio, e da Sud-Ovest sul centro-ponente, con raffiche sui capi esposti.

Il fenomeno principale da monitorare è il mare: dal pomeriggio è previsto un aumento del moto ondoso lungo le coste di ponente, con mareggiata intensa di Libeccio su tutte le coste, onde fino a 4 metri e periodo fino a 9 secondi. La mareggiata continuerà anche nella giornata di domani sul levante, mentre il mare tenderà gradualmente a calare sul ponente, rimanendo comunque localmente agitato e molto mosso.