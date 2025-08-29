Savona, ancora atti di vandalismo in Darsena: un gruppo di giovani prende a calci i mastelli dei rifiuti

Mastelli dei rifiuti usati come palloni da calcio: presi e scaraventati a terra con violenza, con la spazzatura che si sparge intorno. Tutto per gioco. È successo nella notte tra giovedì e venerdì 29 agosto, in Darsena, poco dopo la mezzanotte.

Un gruppo di otto giovani, apparentemente alterati dall’alcol, ha iniziato a prendere a calci i mastelli che i residenti avevano lasciato fuori per la raccolta dei rifiuti. Dopo i primi calci il “gioco” è diventato sempre più intenso, con mastelli spaccati e scaraventati a terra e i rifiuti all’interno che si spargevano ovunque.

Alcuni residenti hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenute due auto della polizia e una della polizia locale. Uno dei giovani sarebbe stato subito identificato, mentre per gli altri si procederà con l’identificazione tramite le telecamere di sorveglianza.

“Non ne possiamo più – dice un residente che chiede l’anonimato e che ha ripreso la scena con il proprio cellulare – sempre più spesso succede qualcosa per cui dobbiamo chiamare le forze dell’ordine”.

Solo sei giorni fa due giovani avevano messo completamente a soqquadro il dehor del locale "Alkemist", con sedie e tavoli scaraventati a terra. Il locale di via Baglietto era già stato colpito da un ladro nella notte tra il 17 e 18 luglio.