Asl2, pubblicati gli incarichi di Medicina specialistica ambulatoriale per settembre

L’Asl2 ha approvato la pubblicazione degli incarichi di medicina specialistica ambulatoriale vacanti per il mese di settembre.

Il provvedimento del Direttore generale Michele Orlando riguarda i fabbisogni segnalati dal Distretto Sanitario Finalese e da altre strutture dell'azienda, e riguarda diversi ambiti specialistici.

Gli incarichi disponibili all'Asl2 a tempo indeterminato sono quattro nelle specialistiche :Dermatologia: 1 incarico da 38 ore settimanali; Medicina legale: 2 incarichi da 38 ore settimanali ciascuno; Oculistica: 1 incarico da 28 ore settimanali; Chirurgia plastica: 1 incarico da 38 ore settimanali.

La verifica interna per l’integrazione oraria degli specialisti già in servizio, come previsto dalla normativa, non ha portato alla copertura dei posti, rendendo necessaria la pubblicazione degli incarichi vacanti.

Oltre ai fabbisogni interni all'azienda, l’Asl2 ha accolto le richieste di pubblicazione avanzate USMAF-SASN di Savona (Ufficio di sanità marititma area e di frontiera - Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante): Cardiologia, 1 incarico da 6 ore settimanali divisibili; Oculistica, 1 incarico da 6 ore settimanali divisibili.

Per l'INAIL (Savona-Imperia) sono vacanti gli incarichi di Oculistica, 1 incarico da 4 ore settimanali indivisibili; Neurologia, 1 incarico da 4 ore settimanali indivisibili; Ortopedia, 1 incarico da 12 ore settimanali indivisibili.

Questi incarichi, pur essendo pubblicati dall’Asl2, saranno conferiti direttamente dalle rispettive strutture richiedenti. Gli incarichi saranno pubblicati sul sito aziendale tra il 1° e il 15 settembre 2025, in linea con quanto stabilito dall’Accordo Collettivo Nazionale.





