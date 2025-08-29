Raccolta di cibo per Gaza: dal Savonese oltre 20 tonnellate di aiuti per la missione della Global Sumud Flotilla

Sono oltre 20 le tonnellate di aiuti umanitari, sotto forma di generi alimentari, raccolte a Savona e provincia raccogliendo l'appello di "Music for Peace" per sostenere la missione lanciata dalla Global Sumud Flotilla a sostegno della popolazione civile di Gaza.

Un risultato eccezionale frutto di una mobilitazione che ha visto l’impegno di "centinaia di cittadini, associazioni, imprese e volontari che hanno contribuito alla raccolta, al trasporto e al confezionamento dei materiali", come ricordano gli organizzatori. "Un ringraziamento speciale all'Aps Generale di Savona, vero e proprio fulcro di tutta l'iniziativa savonese e punto di riferimento di questi giorni, all’Anpi provinciale di Savona, alle varie sezioni Anpi della provincia, alla Cgil di Savona, al gruppo scout SV8, ai volontari della Bottega equo solidale, al gruppo Emergency Sv, al gruppo di Mondovì, assemblea antifascista ed annesso doposcuola di Villapiana, che si sono immediatamente messi a disposizione con impegno concreto su tutto il territorio, garantendo un contributo fondamentale alla riuscita dell’iniziativa. Un grazie sentito anche alla Protezione Civile di Varazze e Carcare, la cooperativa Bazzino di Savona, a Guido Cremonino, a Gianni Varaldo, a tutte le persone che, con generosità, hanno dedicato tempo ed energie".

La mobilitazione ora continuerà sabato 30 agosto a Genova dove, alle ore 12:00 presso la sede di Music for Peace, è in programma un presidio con interventi e partecipazioni nazionali e internazionali, seguito alle 21:00 dalla fiaccolata fino alle barche attraccate in banchina. "Il traguardo delle oltre 20 tonnellate è straordinario – sottolineano ancora gli organizzatori – ma ora è fondamentale dare continuità e forza concreta a questo impegno con la massima partecipazione alla giornata di sabato".

Il materiale raccolto sarà imbarcato invece nella giornata di domenica 31 agosto dal porto di Genova, dove raggiungerà la Sicilia.

L’impegno solidale proseguirà inoltre sabato 6 settembre, con una mobilitazione nazionale e anche a Savona, intitolata “Fermiamo tutte le guerre e le barbarie a Gaza”, per sostenere l’azione della Global Sumud Flotilla e invitare il governo a schierarsi a favore della pace, della giustizia e del diritto internazionale.