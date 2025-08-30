Cairo, Fratelli d'Italia pungola il Pd: "Prendano le distanze dall'apertura della sindaca Salis ai termovalorizzatori"

E' arrivata questa mattinata anche a Cairo Montenotte l’iniziativa nazionale “Giustizia e sicurezza, non solo parole” organizzata da Fratelli d’Italia.

Durante l’incontro, presso il gazebo allestito dal circolo locale, è stata presentata anche l’edizione 2025 dell’enigmistica Tricolore, un’idea che unisce cultura e militanza e che, dietro il gioco cela un messaggio chiaro: i problemi complessi si risolvono con pazienza e metodo, non con slogan vuoti.

Nella mattinata si è parlato quindi di contenuti politici di peso per Cairo e la provincia di Savona, con un particolare focus alle questioni affrontate dal Governo Meloni come la certezza della pena e la sicurezza nelle strade, questioni che, affermano dal circolo cairese, “per decenni sono stati usati come bandiere elettorali senza che si arrivasse a soluzioni concrete”. “Il pacchetto di riforme in cantiere – sottolineano – servirà a rendere i procedimenti giudiziari più veloci, a garantire che chi commette reati paghi davvero, limitando sconti di pena. Inoltre sono state introdotte misure più severe per chi compie reati e maggiore tutele per le forze dell’ordine”.

“L’ottima partecipazione dei cairesi conferma la crescente fiducia verso il nostro partito, come dimostrano anche gli ultimi dati nazionali che ci vedono stabilmente oltre il 30% dei consensi – continuano dal circolo – Da domani il nostro impegno si concentrerà sulle prossime competizioni comunali in tutta la provincia. In ogni comune si avvieranno consultazioni con le altre forze di maggioranza per la scelta dei candidati da proporre e sostenere. Sarà compito del futuro Commissario provinciale portare avanti questo percorso, ascoltando la voce di tutti i circoli seguendoli giornalmente e rappresentandoli con unità e coerenza”.



Le sfide più importanti riguarderanno i comuni di Savona e di Cairo Montenotte. “A Savona, dove Fratelli d’Italia è rappresentata in consiglio comunale dai consiglieri Arecco e Giusto, va riconosciuto il grande lavoro svolto dai nostri esponenti, nonostante le difficoltà del ruolo di opposizione – scrivono dalla sezione valbormidese del partito –. A Cairo Montenotte, invece, assistiamo quotidianamente ai proclami elettorali della sinistra e di alcuni esponenti che, dovrebbero essere neutri alla politica e invece sembrano avere già in mente altri obiettivi di natura politica, accusando quotidianamente il centro destra di mal governo. Siamo in democrazia e abbiamo la maggioranza degli italiani che ci sostiene, fatevene una ragione”.

“Vorremmo anche avere un parere dai dirigenti del Pd di Cairo sulle recenti voci che vedono il sindaco di Genova ora favorevole all’insediamento di un termovalorizzatore a Genova ma contrario in campagna elettorale, ci auguriamo una presa di distanza da queste contraddizioni – dicono – Fratelli D’Italia al contrario mantiene ferma la sua posizione: siamo contrari ad ogni forma di aumento di inquinamento della Valle Bormida che ha già dato in passato, come certificato da ARPAL, ma aperti ad ogni forma di miglioramento ambientale e occupazionale, che possa portare anche benefici economici alla Valle”.



“Un ringraziamento particolare va al consigliere regionale Rocco Invernizzi, al presidente del Circolo di Carcare Riccardo Boffa, ad Antonella Tosi del circolo di Albenga, a Gianni Tognini del circolo di Loano e all’avvocato Renato Scosceria in rappresentanza del Circolo Tricolore di Savona, che con la loro presenza hanno dato forza e sostegno alla nostra iniziativa. Un grazie sincero anche al coordinatore regionale Matteo Rosso e al presidente del Consiglio Regionale Stefano Balleari, sempre attenti alle esigenze del nostro territorio e vicini al lavoro dei circoli. Fratelli d’Italia conferma così il proprio radicamento sul territorio e la volontà di continuare a lavorare con passione, serietà e responsabilità al servizio delle nostre comunità” chiosano.