Recupero e smaltimento carcasse di cinghiali, la Regione stanzia 100 mila euro

Si tratta di una somma residua dei fondi già stanziati nel 2022 per la biosicurezza negli allevamenti

100 mila euro dai fondi già stanziati nel 2022 per la biosicurezza negli allevamenti per assicurare la copertura del servizio di recupero, trasporto, stoccaggio temporaneo e smaltimento delle carcasse di cinghiale nelle zone soggette a restrizione per la Peste Suina Africana (PSA) del territorio regionale.

Questo il provvedimento approvato dalla Giunta regionale per cercare di contrastare un'epidemia che non sembra voler arretrare sul territorio regionale. 

“Con questo atto, che non comporta nuovi costi – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – Regione Liguria conferma il proprio impegno nel contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana, assicurando la continuità di un servizio fondamentale sia per la tutela degli allevamenti sia per la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente”.

La Regione, nella sua nota, assicura che continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione del fronte epidemico, mantenendo attive tutte le misure di biosicurezza e di prevenzione, a tutela degli allevamenti e del comparto agroalimentare ligure.

