Tragedia in via Vanini, si getta dal palazzo: polizia e soccorsi, strada transennata

Triste episodio di cronaca in via Vanini a Savona dove, nella mattinata odierna, un uomo si è gettato dalla finestra della sua abitazione finendo sopra di un'auto parcheggiata a bordo strada.
Immediato l'intervento di un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina e l'automedica del 118. Purtroppo per la vittima dell'incidente non c'era più nulla da fare. Nella zona, centrale arteria del quartiere di Villapiana, grande dispiegamento di forze dell'ordine.
La via è stata chiusa al traffico alcune ore. Le indagini hanno appurato trattarsi di gesto autolesionista.