Fontana di Finalpia e statua di Ganduglia, la minoranza attacca: “La comunità merita più rispetto”

“Una comunità si riconosce anche nei suoi simboli e nelle sue tradizioni. Questi ci permettono di sentirci collettività e parte di un paese, di un rione con le sue identità e la sua storia”.

Comincia da qui la nota diffusa dal gruppo di minoranza consiliare “Impegno X Finale”, che torna su di un tema sollevato già in Consiglio Comunale in una delle ultime seduta, esprimendo disaccordo con le scelte dell’Amministrazione Berlangieri sulla gestione di due elementi identitari del rione di Finalpia.

Il primo caso riguarda la fontana in pietra del Finale, riprodotta nel 2020 durante i lavori di riqualificazione di via Santuario. “L’opera - ricordano i consiglieri - era una copia della fontana originale donata dall’architetto De Negri alla comunità, scomparsa negli anni Ottanta durante la demolizione del tracciato ferroviario”.

“Con la riqualificazione del rione la copia è stata posizionata lungo il camminamento pedonale con davanti due panchine in modo da conferire dignità alla Fontana e la giusta visibilità. Oggi, però, quelle panchine sono state rimosse e la fontana coperta per ricavare un posto auto. Risultato è che la fontana non si vede più e ha perso ogni significato”, osserva la minoranza.

Altro caso emblematico è quello della statua di Ganduglia del Nebiolo: “Posizionata nel maggio 2024 presso il lungomare Migliorini, nella zona di Pia, con il volto rivolto verso il Monte, suo luogo di origine, ed in parte verso il mare, oggi giace dopo oltre un anno nei magazzini comunali”.

“Nonostante le ripetute segnalazioni e l’invito a riportarla nel rione di appartenenza - prosegue la nota - l’assessore ai Lavori Pubblici Folco, nel consiglio comunale di luglio, aveva assicurato che sarebbe stata immediatamente ricollocata (ma, come ormai sappiamo, la concezione temporale dell’Amministrazione in carica risulta molto confusa) sempre sul lungomare ma a ponente della fontana, quindi nel rione di Marina”.

“Spesso i gesti e le piccole attenzioni verso i simboli di una comunità valgono più delle promesse altisonanti”, conclude la nota della minoranza.