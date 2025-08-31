Ponente Vibes: una settimana di musica, danza e cultura tra Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure

Prosegue con grande entusiasmo il progetto Ponente Vibes, iniziativa che mira a valorizzare il gemellaggio culturale e turistico tra i comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano, attraverso una serie di eventi sul territorio dedicati a musica, danza e promozione enogastronomica.

L’iniziativa, in collaborazione con il progetto Nord Ovest Cultura, continuerà il 7 settembre a Camerano Casasco (AT), dove la direzione organizzativa di Ponente Vibes incontrerà Monferrato On Stage per presentare i risultati delle attività del gemellaggio, accompagnati da vini e prodotti tipici piemontesi e dal concerto di Roby Facchinetti, già protagonista degli “Incontri con la Musica” del Finale Music Festival.

Il calendario della settimana:

Lunedì 1 settembre

A Loano prende il via la XI^ edizione di Loano in Danza – Summer Edition 2025, aperta fino a domenica 7, con orari 7-23.30 nei giorni feriali e 7-20 nel weekend. A Finalborgo, presso l’Auditorium Destefanis, si svolge la prima prova del 51° Concorso Pianistico Palma d’Oro 2025, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Martedì 2 settembre

Pietra Ligure ospita, in Piazza Boccardo alle 21.30, l’evento Anfiteatro sotto le stelle – Duo Hot Souls, dedicato alla storia della musica afroamericana. A Finalborgo prosegue la seconda prova del Concorso Pianistico Palma d’Oro. A Varigotti, alle 21.15, concerto dei non finalisti del concorso.

Mercoledì 3 settembre

Finalborgo, Auditorium Destefanis, ospita la prova finale del Palma d’Oro 2025, mentre la sera, ai Chiostri di Santa Caterina, si terrà il concerto dei finalisti.

Giovedì 4 settembre

Pietra Ligure propone in Piazza Boccardo, alle 21.30, l’esibizione della Filarmonica Moretti, la banda più antica d’Italia. A Finalborgo, sempre alle 21.15, concerto di musica da camera con Stella Zats al violino e Stefano Velluti al pianoforte.

Venerdì 5 settembre

A Loano, ai Giardini Caduti di Nassiriya, alle 18, prende il via Rigenerazioni – di tamburi, organetti ed elettronica, con conversazione tra Alfio Antico e Pierpaolo Vacca. Alle 21.30, nel Giardino Maccagli, concerto di Pierpaolo Vacca e Alfio Antico. A Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, alle 21, spettacolo teatrale Storie di uomini e di vini con Pino Petruzzelli, accompagnato da musiche di Mascagni, Vivaldi, Bach e Sivori al violino di Eliano Calamaro.

Sabato 6 settembre

Loano ospita alle 18 ai Giardini Caduti di Nassiriya la conversazione Rigenerazioni – Salento Elettrico con Maria Mazzotta, mentre alle 21.30, all’Orto Maccagli, il concerto di Alessandro Santacaterina e Maria Mazzotta. Sempre a Loano, Oratorio della Confraternita N.S. del Ss Rosario, alle 21, concerto di organo del XXVII Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”. A Marina di Loano, alle 21, Blue Penguin presenta Cremonini. A Finalborgo, Forte San Giovanni, alle 21.15, Voxonus Festival XIV edizione: “Il Barocco incontra il Folk” con Maurizio Cadossi, Claudio Gilio e Flavio Spotti.

Domenica 7 settembre

A Camerano Casasco (AT), alle 21, l’evento Nord Ovest Cultura con Roby Facchinetti, in collaborazione con Ponente Vibes e Monferrato On Stage. Al Rifugio Pian delle Bosse, alle 11.30, Rigenerazioni – La chitarra battente al futuro con Alessandro Santacaterina. A Finalborgo, Auditorium Destefanis, alle 21.15, concerto di musica da camera Le Chemins de l’Amour con Giulia Carlini al flauto e Claudio Barbetti al pianoforte.