Celle, crolla un albero sulla Sp22 ai Brasi: strada liberata (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 19:00: Attualmente la strada è stata liberata.

----

Non mancano le criticità nel savonese per le violenti piogge delle ultime ore.

A Celle Ligure in località Brasi sulla Sp22 un albero è crollato sulla strada ostruendola parzialmente.

In attesa dell’arrivo delle squadre della Provincia, che sono sono impegnate anche su altri fronti, la Protezione Civile cellese ha iniziato a liberare la strada.

Lungo tutto il rettilineo di Via Sanda, in particolare all’altezza della carrozzeria Piombo sono presenti diversi detriti.

"Moderare la velocità e prestare attenzione" il monito del Sindaco Marco Beltrame.

Nel frattempo la Polizia Locale sta monitorando il territorio ed ha liberato griglie e tombini istruiti dai detriti trasportati dalla pioggia