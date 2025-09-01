Incidente sulla A10: soccorsi mobilitati, coda di 2 km tra Celle e Arenzano

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.00, un incidente ha coinvolto due auto sull’autostrada A10, poco dopo il casello di Varazze, in direzione Genova.

Ad avere la peggio uno degli occupanti di una delle vetture, ferito fortunatamente in maniera non grave: sul posto sono intervenuti anche l'automedica del 118 e i militi della Croce Rossa di Varazze, che hanno prestato le prime cure prima del trasporto in ospedale a Savona.

L’incidente ha provocato disagi al traffico: per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza del tratto autostradale si sono formati 2 km di coda tra Celle Ligure e Arenzano.