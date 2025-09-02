Una gara da 6,5 milioni per mense scolastiche di Savona, affidato a Camst il servizio fino al 2029

Il Comune di Savona ha aggiudicato alla Camst Società Cooperativa di Villanova di Castenaso (Bologna) il servizio di ristorazione per le scuole e i nidi d’infanzia cittadini per il periodo 1° settembre 2025 – 31 agosto 2029, con possibilità di rinnovo. Camst era il precedente gestore delle mense delle scuole savonesi ed ha partecipato anche al bando per i prossimi anni, unico concorrente.