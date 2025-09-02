 / Attualità

Una gara da 6,5 milioni per mense scolastiche di Savona, affidato a Camst il servizio fino al 2029

Alla gara avviata da Palazzo Sisto ha partecipato un solo candidato

Il Comune di Savona ha aggiudicato alla Camst Società Cooperativa di Villanova di Castenaso (Bologna) il servizio di ristorazione per le scuole e i nidi d’infanzia cittadini per il periodo 1° settembre 2025 – 31 agosto 2029, con possibilità di rinnovo. Camst era il precedente gestore delle mense delle scuole savonesi ed ha partecipato anche al bando per i prossimi anni, unico concorrente. 

L’importo complessivo dell’appalto è di 6,5 milioni di euro oltre IVA, per un totale di circa 6,76 milioni di euro. La somma coprirà i costi delle mense delle scuole materne ed elementari, oltre alle colazioni e merende dei nidi.

La gara, avviata con procedura aperta, ha visto la partecipazione di un unico concorrente, la stessa Camst, che si è aggiudicata il servizio dopo la verifica della regolarità della documentazione tecnica ed economica.

La spesa è suddivisa tra la refezione scolastica (5,7 milioni di euro pi IVA) e la ristorazione dei nidi (796 mila euro pi IVA), con impegni di bilancio distribuiti dal 2025 al 2029.

Considerata l’urgenza legata all’avvio del nuovo anno scolastico, il Comune ha previsto la consegna anticipata del servizio già dal 1° settembre 2025.

