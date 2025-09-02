Operaio precipitato e morto a Loano, il Pd: “Non si può morire di lavoro”

Una tragedia sul lavoro ha scosso ieri Loano: un operaio ha perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito. La notizia ha suscitato cordoglio e indignazione, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Esprimiamo la nostra vicinanza al dolore della famiglia e degli amici della vittima, e i migliori auguri di pronta guarigione al lavoratore ferito” dichiarano, in una nota congiunta, il segretario provinciale PD Savona, Emanuele Parrinello, e il responsabile lavoro della segreteria regionale PD Liguria, Simone Ziglioli.

I due esponenti dem sottolineano come, ancora una volta, la provincia di Savona si trovi a piangere vittime sul lavoro. “Per l’ennesima volta ci troviamo a dire che è necessario stanziare risorse per migliorare la sicurezza sul lavoro, in particolar modo per i controlli e per la prevenzione. Vorremmo smettere di ripeterlo e di ripetere che non si può morire di lavoro in una Repubblica che sul lavoro è fondata”.

Un richiamo che si fa più forte pensando ai lavoratori precari e a quelli impiegati nel mondo dei subappalti, spesso i più esposti. “Questa silenziosa strage continua e non possiamo tacere. Occorre investire con decisione in controlli e prevenzione, perché di lavoro non si può morire” concludono Parrinello e Ziglioli.