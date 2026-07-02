Sicurezza, il Pd savonese rispedisce al mittente gli attacchi di FdI : "Scarica sui Comuni le responsabilità del Governo"

E' botta e risposta tra il Pd e Fratelli d'Italia. Il Partito Democratico savonese replica alle recenti iniziative di Fratelli d'Italia sul tema della sicurezza, con un intervento firmato dal segretario provinciale Emanuele Parrinello e dal segretario comunale Simone Anselmo, compreso, il convegno organizzato nei giorni scorsi a Savona dal partito di maggioranza relativa del Governo.

"Fratelli d'Italia continua imperterrita - da ultimo nel convegno di pochi giorni fa a Savona - a tentare di cavalcare il tema 'sicurezza' attribuendo ogni responsabilità possibile alle amministrazioni comunali, a condizione, naturalmente, che siano governate dal Centrosinistra. Cogliamo l'occasione per ricordare agli esponenti di Fratelli d'Italia che, qualora non se ne fossero accorti, sono il primo partito della maggioranza di Governo nazionale ed esprimono la Presidente del Consiglio da quasi quattro anni", affermano Parrinello e Anselmo.

I due segretari dem sostengono che, se esiste un problema sicurezza nelle città italiane, le responsabilità vadano ricercate a livello nazionale. "Se nelle città italiane esiste un problema sicurezza li invitiamo, visto che hanno o dovrebbero avere canali più diretti, a rivolgersi alla stessa Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Interno e ai principali esponenti del Governo e della maggioranza parlamentare. Magari loro, che sono della stessa parte, li riusciranno a convincere a dare alle Forze dell'Ordine (che ringraziamo perché fanno tutto quello che è in loro potere, nelle condizioni date) personale, mezzi e strumenti adeguati ad aumentare la sicurezza nelle nostre città. Questo sarebbe un lavoro utile", proseguono.

Secondo il Pd, attribuire ai Comuni la responsabilità della sicurezza è una lettura fuorviante, dal momento che le amministrazioni locali dispongono di margini d'azione limitati su questa materia.

"Al contrario prendersela con le amministrazioni comunali, che su questi temi hanno una possibilità di incidere assai limitata, non è sicuramente utile a raggiungere l'obiettivo di migliorare le cose. Forse, ipotizziamo, gli obiettivi veri sono altri due: il primo è quello di distogliere l'attenzione dall'evidente incapacità del Governo di gestire il tema sicurezza, scaricando le colpe sui Comuni, e il secondo è quello di provare a far campagna elettorale per le Comunali contro il Centrosinistra cavalcando in modo paradossale problemi creati dal governo di destra. Crediamo sia superfluo aggiungere qualunque altro commento", concludono Emanuele Parrinello e Simone Anselmo.