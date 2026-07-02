Scippi a Savona, Calcagno (Italia Viva) al centrodestra: "Se vogliono trovare chi deve garantire la sicurezza dei savonesi vadano a citofonare a Palazzo Chigi o al Viminale"

"Leggendo le affermazioni degli esponenti della destra savonese circa gli scippi avvenuti in città viene da domandarsi se si sono accorti che dal 2022 al Governo della nostra Italia ci sono loro e i loro leaders. Come si può pensare che la sicurezza di una città come Savona sia responsabilità esclusiva dell’amministrazione locale e non, innanzitutto, del Governo che dovrebbe realmente aumentare i contingenti ed i mezzi delle Forze dell’ordine?".

A commentare gli scippi avvenuti nelle ultime ore tra il centro e Santa Rita e le successive dichiarazioni degli esponenti di alcuni partiti di centrodestra a Savona che puntano il dito contro l'amministrazione Russo, è il presidente provinciale di Italia Viva Savona Matteo Calcagno.

"Capisco che si sta avvicinando la campagna elettorale comunale e che qualcuno, purtroppo, pensa di poter raccogliere consensi utilizzando questi temi complessi e gravi ma spiace dover sottolineare che la sicurezza dei cittadini non si realizza con strumentalizzazioni e dichiarazioni di indignazione, bensì, operando perché chi deve rispondere di questo problema lo faccia - continua Calcagno - Se vogliono trovare chi deve, innanzitutto, garantire la sicurezza dei savonesi vadano a citofonare a Palazzo Chigi o al Viminale. Troveranno i loro leaders intenti ad occuparsi di modificare la legge elettorale invece che risolvere i veri problemi con cui tutti ci dobbiamo confrontare quotidianamente".



"Il sostegno e la gratitudine di tutta Italia Viva Savona va alle Forze dell’ordine che, nonostante le tante difficoltà strutturali che devono fronteggiare quotidianamente, hanno saputo intervenire con celerità assicurando alla giustizia il colpevole degli scippi. Il grazie di tutta la nostra comunità va all’amministrazione comunale ed in particolar modo all’assessora Barbara Pasquali per l’operosa attività di coordinamento con Prefettura e Forze dell’ordine per colmare le carenze governative e garantire livelli di sicurezza il più elevati possibile, nonostante tutto" conclude il Presidente Provinciale di Italia Viva Savona.



