 / Savona

Savona | 02 settembre 2025, 16:47

Savona, i Custodi del Bello al lavoro per sistemare le scuole: dopo l’asilo di via Chiappino in fase di ultimazione i lavori a Legino

Interventi e piccoli lavori di restauro che saranno completati prima dell'inizio del nuovo anno scolastico

Savona, i Custodi del Bello al lavoro per sistemare le scuole: dopo l’asilo di via Chiappino in fase di ultimazione i lavori a Legino

In vista del suono della prima campanella del nuovo anno scolastico, i Custodi del Bello hanno intensificato le attività per sistemare le scuole e gli asili savonesi. 

Di recente hanno completato l’intervento all’asilo Quadrifoglio di via Chiappino con tanti piccoli lavori di restauro degli arredi interni ed esterni, e la ri-tinteggiatura  di alcuni arredi. Un lavoro gradito, tanto che ai Custodi del Bello sono stati offerti caffè, focaccia e acqua dal personale della scuola.

In questi giorni i Custodi del Bello si stanno occupando della scuola di Legino, per imbiancare alcune aule e il corridoio che avevano anche bisogno di un piccolo restauro.

“Ancora pochi giorni di tempo prima dell’inizio della scuola – scrivono i Custodi del Bello sulla loro pagina Facebook – finiremo per tempo e lasceremo tutto in ordine e pulito, così che al rientro dei bambini sia tutto pronto per un nuovo inizio. Sicuramente nelle vacanze natalizie saremo chiamati a restaurare qualche altro spazio nelle scuole”.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium