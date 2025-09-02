Savona, i Custodi del Bello al lavoro per sistemare le scuole: dopo l’asilo di via Chiappino in fase di ultimazione i lavori a Legino

In vista del suono della prima campanella del nuovo anno scolastico, i Custodi del Bello hanno intensificato le attività per sistemare le scuole e gli asili savonesi.

Di recente hanno completato l’intervento all’asilo Quadrifoglio di via Chiappino con tanti piccoli lavori di restauro degli arredi interni ed esterni, e la ri-tinteggiatura di alcuni arredi. Un lavoro gradito, tanto che ai Custodi del Bello sono stati offerti caffè, focaccia e acqua dal personale della scuola.

In questi giorni i Custodi del Bello si stanno occupando della scuola di Legino, per imbiancare alcune aule e il corridoio che avevano anche bisogno di un piccolo restauro.

“Ancora pochi giorni di tempo prima dell’inizio della scuola – scrivono i Custodi del Bello sulla loro pagina Facebook – finiremo per tempo e lasceremo tutto in ordine e pulito, così che al rientro dei bambini sia tutto pronto per un nuovo inizio. Sicuramente nelle vacanze natalizie saremo chiamati a restaurare qualche altro spazio nelle scuole”.