Tragedia a Savona: uomo di 50 anni muore in strada colpito da un malore

Questa mattina un uomo di 50 anni è stato colto da un malore mentre si trovava per strada. Improvvisamente accasciatosi al suolo, ha perso conoscenza, suscitando immediata preoccupazione tra i passanti. L'allarme è stato lanciato in via Schiantapetto a Savona.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro e l'automedica. Nonostante i tentativi dell’equipe medica di rianimarlo e il tentativo di trasporto in ospedale, le condizioni dell’uomo si sono rivelate troppo gravi: dopo pochi minuti è stato dichiarato deceduto per cause naturali.