 / Cronaca

Cronaca | 03 settembre 2025, 10:45

Tragedia a Savona: uomo di 50 anni muore in strada colpito da un malore

L'episodio si è verificato in via Schiantapetto

Tragedia a Savona: uomo di 50 anni muore in strada colpito da un malore

Questa mattina un uomo di 50 anni è stato colto da un malore mentre si trovava per strada. Improvvisamente accasciatosi al suolo, ha perso conoscenza, suscitando immediata preoccupazione tra i passanti. L'allarme è stato lanciato in via Schiantapetto a Savona. 

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro e l'automedica. Nonostante i tentativi dell’equipe medica di rianimarlo e il tentativo di trasporto in ospedale, le condizioni dell’uomo si sono rivelate troppo gravi: dopo pochi minuti è stato dichiarato deceduto per cause naturali.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium