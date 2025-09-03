Fiera di San Bartolomeo del Bosco: tre giornate fra tradizione, gusto e scoperta

Un weekend all’insegna della natura, degli animali, dei sapori locali, della musica dal vivo e di passeggiate immerse nel verde. Torna la Fiera di San Bartolomeo del Bosco, uno degli appuntamenti più attesi sulle alture di Savona, che quest’anno si svolgerà per la prima volta lungo tre giornate – da venerdì 5 a domenica 7 settembre – dedicate al mondo rurale, alla convivialità e alla valorizzazione del territorio.

L’edizione 2025 si presenta come un’esperienza da vivere con tutti i sensi: escursioni guidate, tour in MTB, laboratori creativi per grandi e piccoli, due giorni di esposizione con animali da fattoria e il battesimo della sella, senza dimenticare musica dal vivo, degustazioni, food truck e birre artigianali. Ampio spazio sarà riservato anche all’artigianato artistico, alle produzioni locali – piante, miele, formaggi, conserve – e alle associazioni del territorio con stand e attività pensate per tutte le età.

Quest’anno la fiera sarà inoltre arricchita da momenti di confronto e approfondimento. Venerdì 5 settembre, alle ore 16, il Cersaa (Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola) organizzerà un incontro formativo dal titolo “Come il cambiamento climatico ha cambiato e cambierà in futuro la produzione agricola e la gestione del territorio boschivo”, valido anche per il riconoscimento di crediti formativi ai dottori agronomi e forestali. A seguire, alle 17.30, è previsto un dibattito dedicato allo sviluppo delle aree interne, con la partecipazione di amministratori, esperti e imprese locali. Saranno presenti il Sindaco di Savona e i primi cittadini dell’entroterra per discutere di sostenibilità, spopolamento e valorizzazione del territorio.

Per agevolare l’affluenza, è stata predisposta una navetta gratuita che collegherà la località Santuario con l’area della fiera nelle giornate di sabato e domenica.

“La Fiera di San Bartolomeo – sottolinea il sindaco di Savona Marco Russo – si sta sviluppando sempre di più grazie al coinvolgimento del territorio. Non è solo un’occasione di rigenerazione culturale per il nostro entroterra, ma contribuisce anche alla costruzione di una rete comprensoriale sempre più ampia, in linea con il percorso avviato con la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura”.

Sulla stessa linea l’assessora alle Politiche per lo sviluppo agroalimentare Gabriella Branca, che spiega: “L’obiettivo della manifestazione è far dialogare la città con le sue radici e trasformare la Fiera in un’esperienza collettiva capace di unire generazioni, valorizzando natura, tradizione e partecipazione. La risposta che sta arrivando dal territorio ci rende orgogliosi”.

Alla manifestazione prenderanno parte numerose associazioni, tra cui ANED, Anteas, Asca, ASD Aisha pony western, ASD Speranza Savona, Associazione Alpini, Auser, Croce Rossa, Croce Bianca, Legambiente, Slow Food, Libera, il gruppo Astrofili Savonesi, Progetto Città Ludobus, Protezione Civile, Rugby Savona, oltre a realtà artistiche, culturali e sportive.

L’ingresso alla fiera è gratuito. Orari: venerdì 5 settembre: 12:00 – 23:00; sabato 6 settembre: 9:00 – 23:00; domenica 7 settembre: 9:00 – 19:00. Il programma completo è disponibile su www.visitsavona.com.