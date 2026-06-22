Finale Ligure, la mostra "Art in the – Heart" alla Galleria dei San Giovanni

Il 26 giugno, alle ore 18, la Galleria dei San Giovanni di Finale Ligure, con il patrocinio del Comune di Finale Ligure – Assessorato al Turismo e alla Cultura, inaugura “Art in the – Heart”, una mostra collettiva che riunisce opere di pittura, scultura e fotografia realizzate da 14 artisti contemporanei.
L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire come linguaggi artistici differenti possano dialogare tra loro, offrendo al pubblico un’esperienza visiva e culturale ricca e stimolante.
Il tema centrale della mostra è il “cuore”, inteso come simbolo universale di emozione, passione e connessione umana, oltre che come fonte ispiratrice di un’arte che nasce direttamente dal cuore degli artisti.
Attraverso tele, sculture e fotografie, gli artisti interpretano questo soggetto in modi personali e originali, spaziando dal figurativo all’astratto, dal minimalismo alla ricchezza del dettaglio.
L’allestimento è pensato per accompagnare il visitatore in un percorso fluido, in cui ogni opera diventa tappa di un viaggio emotivo e visivo.
La varietà delle tecniche e dei materiali utilizzati arricchisce ulteriormente l’esperienza, stimolando riflessioni e suggestioni.
“Art in the – Heart” si propone non solo come esposizione artistica, ma anche come momento di incontro, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’arte contemporanea e alle sue molteplici forme espressive.
Critica a cura della storica dell’arte, dott.ssa Claudia Andreotta. Artisti: Andrea Sangalli, Giancarlo Mazzoni, Enrico Sette, Faè A. Djerba, Bruno Gorgone, Pierluigi Schiappapietre, Igor Grigoletto, Sabrina Massa Saskia, Alex Raso, Federica Orsini, Maurizio Pellegrino, Giovanni Novaresio, Luca Del Sordo, Lele Pica.