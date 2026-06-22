Andora, partito il conto alla rovescia per lo show di Bike Freestyle di Vittorio Brumotti e il suo team

È ormai scattato il conto alla rovescia per l’evento di apertura dell’estate andorese. Sabato 27 giugno alle 21, ad Andora, in piazza Caduti di Nassiriya ci sarà infatti la grande esibizione di Bike Freestyle con Vittorio Brumotti e il suo team di grandi campioni.

Vittorio Brumotti e il suo team installeranno pedane, rampe e travi per dar vita ad acrobazie mozzafiato davanti al pubblico, trasformando piazza Caduti di Nassiriya in un palco originale e suggestivo, degno di un atleta di fama internazionale, detentore di 11 Guinness World Records e famoso personaggio televisivo.

L’appuntamento sarà a partire dalle 21 in piazza Eroi di Nassiriya. Un appuntamento da non perdere.



