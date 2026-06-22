"L'astronave dei sogni: missione nello spazio": ad Albisola la mostra di fine anno delle sezioni dell'asilo del Centro

Ad Albisola Superiore è andata in scena “L’astronave dei sogni: missione nello spazio”, la mostra di fine anno scolastico organizzata dalle sezioni Nido, Primavera e Infanzia del Polo bilingue 0-6 anni dell’Associazione del Centro di Albisola Superiore.

L’evento si è svolto il 16 e 17 giugno in Piazzale Marinetti, nell’area dell’ex stazione, trasformata per l’occasione in una vera e propria stazione spaziale dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie.

Durante l’anno scolastico i bambini hanno affrontato, attraverso attività ludiche e laboratori tematici, il grande tema scientifico del viaggio nello spazio. Hanno scoperto pianeti, costellazioni, meteoriti, la Via Lattea e figure storiche come Galileo Galilei, sperimentando anche strumenti come telescopi, rover spaziali, satelliti e cabine di comando di razzi.

Non è mancato il percorso “Full English”, che ha accompagnato i bambini in un viaggio immaginario verso l’America e all’interno della stazione spaziale della NASA. Grande curiosità ha suscitato anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale: gli alieni disegnati dai bambini hanno infatti preso vita grazie alla tecnologia.

La mostra ha raccolto elaborati, creazioni artistiche e progetti realizzati durante l’anno, valorizzando un percorso educativo basato su creatività, scoperta e psicomotricità.

Nell’ultima giornata è stata inoltre organizzata una piccola asta benefica, durante la quale i visitatori hanno potuto portarsi a casa un vero e proprio “pezzo di spazio” tra quadri, lavoretti e opere dei bambini.