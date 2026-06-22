Savona, Italia e Francia rafforzano la collaborazione tra le associazioni degli ex combattenti

Si è tenuta sabato 20 giugno 2026, presso la SMS La Rocca di Savona, una significativa giornata di confronto e collaborazione tra la Sezione Italiana della Confederazione Europea degli Ex Combattenti e Militari (CEAC-M Italia / Centro XXV Aprile) e la Delegazione Francese della CEAC-M e dell'Union Nationale des Porte-drapeaux de France (UNPDF), con il supporto dell'Istituto del Nastro Azzurro – Federazione provinciale di Savona.

L'incontro, svoltosi in un clima di piena armonia e fratellanza europea, ha consentito di rafforzare i legami istituzionali tra le due sezioni nazionali e di gettare le basi per future collaborazioni transnazionali.

Tra i momenti salienti della giornata:

• La consegna ufficiale dell'Attestazione n. 72 di prot. al Presidente Jean-Claude Morel, che lo riconosce come Rappresentante in Francia della CEAC-M Italia.

• La presentazione e approvazione del saggio "Unitas et Libertas", elaborato dalla CEAC-M Italia e ispirato al pensiero del teologo salesiano Tommaso Demaria (Tommaso Demaria - Wikipedia), divenuto documento fondante comune della Confederazione. Il saggio esplora il binomio inscindibile tra Unità e Libertà, inteso come pilastro della convivenza civile e della costruzione europea, e sarà pubblicato sui siti nazionali e internazionali.

• La presentazione del Regolamento per la concessione della "Croce del Combattente dell'Europa" (Croix de Paris), il cui depositario legale è il Presidente Morel, con l'illustrazione dei requisiti e dei gradi previsti (Chevalier, Officier, Commandeur, Grand-Croix).

• La presentazione dell'esposizione itinerante "Carta, timbri e coraggio" / "Donne e Memoria", dedicata ai francobolli dei Patrioti della Valle Bormida e al ruolo delle partigiane nella Resistenza, con prima tappa a Spigno Monferrato il 4 luglio 2026 e seconda tappa a Cavriana il 5 settembre 2026.

• La concessione dell'Alto Patrocinio CEAC-M per l'opera saggistica "Burgensis" del Vicepresidente Franco Faggiano, dedicata al patrimonio storico e culturale di Burgos (https://ilcamminopersantiago.blogspot.com/p/libri.html).

• La presa d'atto della continuità del Centro XXV Aprile quale erede e continuatore dell'ANICI per la rappresentanza CEAC-M in Italia.

• La solenne cerimonia di deposizione di un omaggio floreale dinanzi alla Targa della Medaglia d'Argento al Valor Militare – Gustavo Capitò, a Savona, in memoria dei Caduti per la Patria.

La giornata si è conclusa con un conviviale pranzo e con momenti di visita della città, suggellando un'intesa destinata a produrre fruttuosi sviluppi nel quadro della costruzione di un'Europa unita, fondata sui valori di libertà, pace, fratellanza e memoria storica.