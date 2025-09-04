 / Attualità

Attualità | 04 settembre 2025, 13:01

Celle, sopralluogo Comune-Provincia sulla Sp22. Sindaco Beltrame: "Individuate criticità e problemi da risolvere" (FOTO)

Tra le priorità la realizzazione di un percorso pedonale tra via Terrenin e il cimitero comunale e la rimozione di un dosso in via Sanda

È stato effettuato oggi un sopralluogo lungo tutta la Sp22, con il vicepresidente della Provincia di Savona Andrea Castellini, tecnici provinciali e del Comune di Celle Ligure.

"Sono state individuate criticità e problematiche da risolvere, invieremo un verbale ufficiale dell’incontro, contenente i lavori che dovranno essere effettuati e continueremo a lavorare affinché siano eseguiti" ha detto il sindaco Marco Beltrame.

Tra le priorità la realizzazione di un percorso pedonale tra via Terrenin e il cimitero comunale, la rimozione di un dosso in via Sanda, la regimentazione delle acque ordinarie e il posizionamento di un paio di pensiline per la fermata degli autobus.

Luciano Parodi

