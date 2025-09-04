Lavori sulla Torino-Savona, in Piemonte interruzioni della linea per un mese tra Fossano e Mondovì

Nel periodo autunnale è prevista un’importante interruzione alla circolazione di 30 giorni sulla Torino-Savona per lavori di manutenzione.

In dettaglio, da sabato 27 settembre fino a domenica 26 ottobre sarà interrotta la circolazione tra le stazioni di Fossano e Mondovì per quanto riguarda i treni che percorreranno la Torino-Savona. Lo stop servirà per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria ai viadotti Ellero e Corsaglia.

In contemporanea a questo intervento è prevista anche un'interruzione della via Altare tra San Giuseppe di Cairo e Savona per interventi di manutenzione straordinaria alle opere civili dal 15 settembre al 25 ottobre. Rimane attiva la via Ferrania.

Nelle prossime ore RFI comunicherà le modalità del servizio sostitutivo.