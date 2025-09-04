 / Attualità

Attualità | 04 settembre 2025, 16:05

Lavori sulla Torino-Savona, in Piemonte interruzioni della linea per un mese tra Fossano e Mondovì

Da sabato 27 settembre fino a domenica 26 ottobre si svolgeranno interventi di manutenzione straordinaria ai viadotti Ellero e Corsaglia

Lavori sulla Torino-Savona, in Piemonte interruzioni della linea per un mese tra Fossano e Mondovì

Nel periodo autunnale è prevista un’importante interruzione alla circolazione di 30 giorni sulla Torino-Savona per lavori di manutenzione. 

In dettaglio, da sabato 27 settembre fino a domenica 26 ottobre sarà interrotta la circolazione tra le stazioni di Fossano e Mondovì per quanto riguarda i treni che percorreranno la Torino-Savona. Lo stop servirà per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria ai viadotti Ellero e Corsaglia. 

In contemporanea a questo intervento è prevista anche un'interruzione della via Altare tra San Giuseppe di Cairo e Savona per interventi di manutenzione straordinaria alle opere civili dal 15 settembre al 25 ottobre. Rimane attiva la via Ferrania.

Nelle prossime ore RFI comunicherà le modalità del servizio sostitutivo.

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium