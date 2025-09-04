Ortovero, verso la conclusione i lavori di adeguamento sismico alle scuole "Pertini"

Si avviano alla conclusione, col secondo e ultimo lotto, i lavori relativi alla messa in sicurezza sismica delle scuole “Sandro Pertini” di Ortovero, finanziati da contributo Pnrr con una dotazione complessiva di un milione di euro ed eseguiti dal Comune.

Una prima parte dei lavori strutturali riguardanti il tetto, i solai, le pareti esterne e l’interno delle scuole secondarie di primo grado (medie) al secondo piano erano stati eseguiti nell’estate 2024 durante la pausa scolastica, senza disagi all'attività didattica. La seconda parte riguardante i lavori interni delle scuole primarie (elementari) sta per essere consegnato alla direzione didattica in tempo utile per l’inizio delle lezioni in aula.

Il plesso scolastico ospita oltre 300 alunni e dispone di un servizio di trasporto scolastico svolto dal Comune di Ortovero con due scuolabus anche per gli alunni dei comuni vicini.

“Scuole totalmente rinnovate per affermare la centralità del nostro plesso a livello locale, mantenendolo adeguato, sicuro e rinnovato per una piacevole fruibilità da parte di alunni e docenti - dichiara il sindaco Osvaldo Geddo - Grazie al responsabile tecnico del Comune, il geometra Andrea Rupo, ai tecnici esterni dello studio associato Ruffini-Asborno-Badoino e ai consiglieri delegati del Comune, che hanno lavorato in sinergia con l’istituto comprensivo di Alassio, siamo molto soddisfatti per gli interventi effettuati secondo le tempistiche stabilite”.

“Inoltre - aggiunge ancora il primo cittadino ortoverese - l’Ufficio Tecnico sta lavorando sul finanziamento Pnrr di 350 mila euro ottenuto a giugno 2025, per la cucina, la mensa e l’ascensore delle scuole, progetto ormai pronto e che sarà appaltato entro il mese di settembre”.

Oltre gli interventi sul plesso scolastico Sandro Pertini, sono in stato di avanzamento i lavori per la nuova costruzione dell'asilo nido nella frazione di Pogli: “Una nuova struttura che risponderà alle esigenze delle famiglie del comprensorio e della valle Arroscia, percorsa ogni mattina da genitori che raggiungono la riviera per motivi di lavoro e restituirà frequentazioni e socialità alla principale frazione del nostro comune”, conclude il sindaco Geddo.