04 settembre 2025

Piaggio Aerospace, nuovo contratto con la Guardia di Finanza per un P.180 Avanti EVO

Il velivolo, evoluzione tecnologica del modello iconico, è più silenzioso, ecologico e versatile, con sistemi di bordo aggiornati, porta cargo allargata, capacità medevac e serbatoio supplementare per maggiore autonomia

Piaggio Aerospace ha annunciato oggi la firma di un nuovo contratto con la Guardia di Finanza per la fornitura di un velivolo P.180 Avanti EVO, comprensivo di supporto logistico e opzione per ulteriori velivoli e/o forniture. Il nuovo aeromobile andrà ad ampliare la flotta già operativa della GdF, che include due P.180 Avanti II, rafforzando le capacità di trasporto tattico veloce e la disponibilità operativa. 

Il P.180 Avanti EVO destinato alla Guardia di Finanza rappresenta l’evoluzione tecnologica dell’iconico velivolo: oltre a essere più silenzioso e attento all’impatto ambientale, è dotato di sistemi di bordo aggiornati, porta allargata per operazioni cargo e medevac, e serbatoio supplementare per maggiore autonomia e flessibilità di missione. 

Il contratto si inserisce in un momento strategico per Piaggio Aerospace, recentemente acquisita dal gruppo turco Baykar, leader mondiale nel settore dei velivoli senza pilota. 

