Roccavignale si affida al "Meteorologo Ignorante": in arrivo due stazioni per monitorare il tempo

Da volto social a punto di riferimento per tutta la Liguria: il "Meteorologo Ignorante", seguito da oltre 130mila followers tramite la pagina Meteobeline, è ormai una vera e propria star del meteo. Un successo sorprendente, soprattutto se rapportato agli appena 800mila abitanti della regione. La sua forza sta nella capacità di unire previsioni affidabili e precise a un racconto folcloristico e diretto, capace di arrivare a tutti.

Ieri ha fatto tappa a Roccavignale, dove è nata una collaborazione ufficiale con l’amministrazione comunale. Nel paese verranno installate due nuove stazioni meteorologiche: una presso il Bar del Cuore, a 670 metri sul livello del mare, e l’altra presso il Municipio, a 450 metri.

"Grazie a queste nuove postazioni – spiega il sindaco Amedeo Fracchia – sarà possibile monitorare con ancora maggiore accuratezza fenomeni come gelate, nevicate, ondate di caldo afoso, oltre a rilevare dati fondamentali come pressione atmosferica, temperature minime e massime, quantità di pioggia e vento. Un servizio che il Comune già forniva sul proprio sito, ma che ora entra a far parte di un circuito meteorologico ligure più ampio. Roccavignale sarà così il primo paese della Valle a partecipare, con l’auspicio che molti altri seguiranno l’esempio".

Ma non è tutto: per rendere l’iniziativa ancora più partecipata, il Comune ha invitato Gianfranco Saffioti, alias il Meteorologo Ignorante, a tenere una serata informativa a Roccavignale. "Ci stiamo lavorando" conclude con entusiasmo il primo cittadino.