Savona: cambio viabilità in via Bricchetti per l'installazione di barriere antirumore alla "superstrada" Savona-Vado

E' dovuta ai lavori per l'installazione di barriere anti rumore sulla strada di scorrimento veloce Savona-Vado Ligure la chiusura dell'immissione dalla Via Bricchetti sulla semicarreggiata della superstrada in direzione Savona.

Per questo motivo, il Comune ha emesso un'ordinanza che disciplina il traffico in modo definitivo che compoterà il posizionamento di segnaletica verticale di "strada senza sbocco" all'altezza dell'intersezione con via S. Spirito. Sarà istituito un senso unico alternato a vista, dando la precedenza ai veicoli che da Via Bricchetti si immettono in via S. Spirito. Viene inoltre confermato l'obbligo di dare precedenza all'intersezione tra via Bricchetti e via S. Spirito per i veicoli provenienti dalla diramazione in questione. Nel tratto finale di via Bricchetti è stato istituito il divieto di fermata 24 ore su 24 per creare un'area di manovra , ed è stato imposto il limite di velocità di 30 km/h in entrambe le direzioni.

Il Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, è incaricato di posizionare la nuova segnaletica e di mantenerla in buono stato. L'ordinanza revoca tutti i provvedimenti precedenti che risultano incompatibili. I trasgressori saranno sanzionati secondo le norme vigenti. Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.