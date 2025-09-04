Laigueglia, in biblioteca la presentazione del libro "Il liberale Pannunzio"

Venerdì 5 settembre, alle ore 21, la biblioteca civica di Laigueglia ospiterà la presentazione del libro “Il liberale Pannunzio. Tutto l’oro del mondo?” di Pier Franco Quaglieni. All’incontro dialogheranno con l’autore Marco Servetto e Giacinto Buscaglia.

L’evento sarà dedicato a Mario Pannunzio (1910–1968), figura centrale del liberalismo italiano, giornalista e fondatore del settimanale Il Mondo, noto per la sua voce libera e intransigente contro ogni forma di autoritarismo.

Il professor Quaglieni, tra i massimi studiosi della cultura liberale, presenterà il suo ultimo saggio, che restituisce la statura intellettuale e morale di Pannunzio attraverso una ricca ricostruzione biografica e oltre sessanta testimonianze di grandi protagonisti della politica e della cultura del Novecento, da Norberto Bobbio a Natalia Ginzburg, da Carlo Azeglio Ciampi a Silvio Berlusconi. Il libro rappresenta un’occasione per riscoprire un uomo che ha fatto della libertà la propria bandiera, difendendola con coerenza in anni segnati da contrapposizioni ideologiche e tentazioni autoritarie.

A condurre l’incontro saranno Servetto e Buscaglia, che guideranno un dialogo attuale tra il pensiero di Pannunzio e le sfide contemporanee, affrontando temi come il rapporto tra libertà e giustizia sociale, l’indipendenza dell’informazione e il valore della coscienza individuale in un mondo sempre più condizionato dalle pressioni del potere politico ed economico.