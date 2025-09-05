Meteo: bel tempo nel weekend, piogge a seguire

Dopo i temporali di ieri sera il tempo tornerà a stabilizzarsi già da oggi, con belle giornate per tutto il fine settimana. Ad inizio settimana prossima invece una nuova fase di maltempo ci riporterà nel lato più tipico dell'autunno, con piogge ma anche temporali un po' ovunque.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 5 a domenica 7 settembre

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su Piemonte e valle d'Aosta. Nuvoloso o molto nuvoloso su Liguria centro-orientale con piogge moderate e qualche rovescio sul levante, in miglioramento dal pomeriggio.

Da domani in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da domenica pomeriggio, che potrebbe offuscare la vista dell'eclissi totale di lunaprevista per per la serata.

Temperature in perfetta media con il periodo, con leggero aumento domenica. Le massime saranno comprese tra 25 e 29 °C, le minime tra 14 e 18 °C.

Venti generalmente deboli variabili e a regime di brezza, possibili raffiche settentrionali moderate o localmente forti tra pomeriggio e sera di oggi su Piemonte settentrionale.

Da lunedì 8 settembre

Situazione che andrà gradualmente peggiorando per il passaggio di varie perturbazioni che tuttavia non sembrano essere troppo intense, anche se l'evoluzione andrà monitorata giorno per giorno. Lunedì prime avvisaglie con possibili rovesci sui rilievi alpini, poi tra martedì e mercoledì ci potrebbe essere una fase con piogge più diffuse.

Dal punto di vista termico tuttavia non avremo grossi scossoni, anzi le temperature tenderanno a oscillare attorno a valori normali per il periodo, influenzate più dalle precipitazoni che da un cambiamento di aria vero e proprio.

