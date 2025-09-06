Ceriale, scuola in fermento: genitori preoccupati per il possibile trasferimento della maestra Foti dalla primaria “Muragne”

Mancano pochi giorni al suono della campanella e i problemi di riorganizzazione si fanno sentire: alla scuola primaria “Muragne” di Ceriale, si parla di un possibile trasferimento della maestra Tiziana Foti. La notizia, che riguarda una delle docenti più stimate da alunni e famiglie, ha generato forte preoccupazione tra i genitori della futura terza classe, le quali hanno deciso di scrivere al dirigente scolastico Andrea Rossato chiedendo chiarimenti. “Temiamo che questa decisione possa compromettere il futuro dei nostri bambini”, si legge nella loro comunicazione.

I genitori, nella loro comunicazione, hanno evidenziato l’importanza e la solidità della squadra di docenti composto dal trio Fenoggio-Foti-Galati, che negli anni ha saputo costruire un metodo di lavoro efficace e un rapporto di fiducia con i ragazzi, consentendo loro di raggiungere un buon livello di apprendimento.

“Siamo certi che chi ha deciso lo abbia fatto con criteri che non conosciamo – scrivono –, ma non possiamo nascondere la nostra preoccupazione e nutriamo la speranza che il percorso con l’attuale squadra possa proseguire fino alla quinta”.

Per avere delle risposte, bisognerà attendere martedì 9 settembre, data in cui è programmato un incontro tra il dirigente scolastico e i genitori.